Da Giulia Cecchettin a Vanessa Ballan | un anno di femminicidi | i casi che hanno segnato il 2023

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Accoltellate, uccise a colpi di pistola, date alle fiamme: 118 le donne uccise dall'inizio dell', 96 quelle assassinate in ambito familiare o affettivo Accoltellate, uccise a colpi di pistola, date alle fiamme: non si ferma nemmeno nella violenza contro le donne. Sono 118 le donne uccise dall'inizio dell', di queste 96 in ambito

Elena Cecchettin : “Giulia non deve essere ricordata solo come la vittima di un assassino” “Era una relazione di controllo e di abuso, ma all’inizio ... (tpi)

Tra tutti i femminicidi è quello di, avvenuto l'11 novembre scorso, a scuotere di più l'opinine pubblica. La giovane viene colpita da più di venti coltellate dall'ex fidanzato ...Al punto che Luca Zaia ha spostato il taglio del nastro della pedemontana per fermare ancora una volta la regione ,come è accaduto per