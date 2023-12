Da Giulia Cecchettin a Vanessa Ballan | un anno di femminicidi | i casi che hanno segnato il 2023

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) – Accoltellate, uccise a colpi di pistola, date alle fiamme: non si ferma nemmeno nella violenza contro le donne. Sono 118 le donne uccise dall’inizio dell’, di queste 96 in ambito familiare o affettivo, secondo i dati del Viminale. Si tratta di un numero altissimo ma in calo rispetto al 2022 che si era chiuso con 127 donne uccise. Tra tutti iè quello di, avvenuto l’11 novembre scorso, a scuotere di più l’opinine pubblica. La giovane viene colpita da più di venti coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta e poi lasciata morire. Un delitto che porta in piazza centinaia di migliaia di persone in ocone della giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ma poche settimane dopo a occupare sulle prime pagine torna ...