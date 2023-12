Da Eni a Enel | una pioggia di utili Partecipate in salute | sale il debito

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) All'inizio degli anni '80, le societàpubbliche sotto l'egida dell'Iri erano tutte in perdita. Attualmente, registrano profitti significativi. Le 40 società industriali sottoposte al controllo dello stato mostrano un buono stato di, con incrementi nei profitti e nel fatturato. Sebbene ilsia in aumento, la sua proporzione rispetto ai ricavi è in diminuzione. L'energia è il principale traino, mantenendo una posizione di predominio. Lo scrive Il Sole 24 Ore. Anche se le prospettive per il 2023 non sono altrettanto rosee, nel 2022 il settore energetico ha rappresentato l'85% del fatturato complessivo: 466,3 miliardi, con un aumento di 183 miliardi di euro rispetto all'anno precedente (+64,6%). Segui su affaritaliani.it