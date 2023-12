Cultura | la piattaforma di e-learning che mira a svecchiare il patrimonio culturale italiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il nuovo sistema formativo per la trasformazione digitale realizzato dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attivitàli fornisce corsi di aggiornamento pensati per i professionisti del settore e non solo

Al via dal 18 dicembre le iscrizioni per partecipare alla “XI edizione del Premio Cultura+Impresa ”, il più importante riconoscimento italiano ... (ildenaro)

... nuove o ampliate, ubicate in diverse regioni in Italia, che mostrano bene come ladel ... Non siamo solo un luogo in cui le aziende promuovono soluzioni, ma siamo unaper l'...E che stranamente sono poco presenti su TikTok se si confronta il dibattito sulladi ... #TaylorSwift e #Trump, temi diffusi quando si parla dipop e politica, i ricercatori hanno ...Milano, 27 dic. (askanews) - Debutta il 27 dicembre sulla piattaforma streaming Disney+ di Raffa, la prima docuserie originale dedicata a ...L’assessora alla Cultura Monica Poletti e Patrizia Carroli, coordinatrice della biblioteca Taroni, dell’archivio storico e della fototeca hanno incontrato in municipio a Bagnacavallo la villanovese ...