Cristiano Ronaldo si toglie i sassolini dalle scarpe | adesso merita le scuse

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)è stato uno dei calciatori più forti della storia del calcio e continua a confermarsi un attaccante in grado di fare la differenza. Nonostante alcune prestazioni straordinarie e un contributo significativo, il portoghese è stato spesso criticato per il rendimento personale e di squadra. Il confronto costante con Messi ha aggiunto pressione e attenzione mediatica. Tuttavia, il trasferimento diall’Al Nassr sembra avergli dato nuova linfa vitale. La doppietta contro l’Al Ittihad è stata la ciliegina sulla torta in una serie di prestazioni eccezionali che lo hanno visto segnare con regolarità. Foto di Rodrigo Antunes / Ansaè il miglior marcatore dell’anno solare 2023 Con la doppietta nel match contro l’Al Ittihad, il portoghese ha raggiunto un risultato ...

Cristiano Ronaldo Jr, classe 2010, gioca per l'Al - Nassr under - 15: ecco come ha reagito alla provocazione di un ... (247.libero)

Jr, classe 2010, gioca per l'Al - Nassr under - 15: ecco come ha reagito alla provocazione di un ...Caloroso Abbraccio trae Karim Benzema, ex compagni di squadra nel Real Madrid dal 2009 al 2018, prima del fischio d'inizio del match tra l'Al Ittihad dell'attaccante francese e l'Al Nassr del campione ...Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in ...Clamoroso dall'Arabia Saudita: bye bye Cristiano Ronaldo per la firma con i bianconeri. Ecco cosa sta succedendo ...