Cristiano Ronaldo e Georgina | alle figlie regali di Natale da 1700 euro

Cristiano Ronaldo Jr, classe 2010, gioca per l'Al - Nassr under - 15: ecco come ha reagito alla provocazione di un ... (247.libero)

e Georgina Rodriguez hanno inondato i loro figli di regali di Natale. L'influencer spagnola, ma di origini argentine, ha condiviso sui social network alcune immagini dei doni ...Alla soglia dei 39 anni il campione portoghese supera per l'ottava volta in carriera il muro dei 50 centri nell'anno solare, in una Saudi League cresciuta a dismisura in competitività. Precede in ...La coppia non ha badato a spese ma i follower non hanno particolarmente gradito: le critiche sui social network si sono sprecate ...Benzema ha abbandonato il suo account da 76 milioni di followers dopo l’ennesima sconfitta dell’Al Ittihad: “Non è mai riuscito a ...