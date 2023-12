Covid in Toscana | 34 morti nell’ultima settimana e 2200 nuovi contagi 531 ricoverati | 16 in terapia intensiva

sono 47 i morti per Covid , in Toscana , negli ultimi sette giorni (6 - 13 dicembre 2023). Si tratta di 23 uomini e 24 donne L'articolo Covid in ... ()

sono 47 i morti per Covid , in Toscana , negli ultimi sette giorni (6 - 13 dicembre 2023). Si tratta di 23 uomini e 24 donne L'articolo Covid in ... ()

Tornano in Toscana gli open day nei presidi sanitari per promuovere la campagna vaccinale 2023/2024 contro Covid e influenza . Per giovedì 21 e ... ()

Continuano a preoccupare i dati del Covid in Toscana . Nell'ultima settimana (13-20 dicembre 2023) sono stati 38 i morti registrati in Toscana , 19 ... ()

FIRENZE. Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 2.200 nuovi casi di Covid-19: 713 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.487 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.648.731. (ANSA) ...
Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 2.200 nuovi casi di Covid-19: il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.648.731. (ANSA)