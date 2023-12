Costrette a spogliarsi e fotografate di nascosto | la violenza del radiologo a Varese

... siano capaci didi ogni sentimento di pietà. Quel giorno non è andata in scena una ... O che vengonoa salire sui pick - up o sui suv di Hamas con gli indumenti macchiati di sangue ...... gli organi genitali e le natiche delle donne; hanno obbligato queste ultime a, a volte ... ma due di loro sono statea ritirarla dopo che le forze di sicurezza avevano minacciato ...La Polizia ha denunciato per violenza sessuale, aggravata dalla qualifica di pubblico servizio, un professionista sanitario, tecnico radiologo, che lavora in una struttura di Gallarate, in provincia d ...Le indagini sull’uomo, che lavora in una struttura di Gallarate, sono partite dalla segnalazione di una donna che ha denunciato i comportamenti avuti dal tecnico durante una… Leggi ...