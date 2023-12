“Così per far finire tutto” Chiara Ferragni | cosa sta organizzando per superare lo scandalo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Dopo le scuseaffila le armi e cerca la sua rivincinta. Pergli ultimi dieci giorni sono stati terribili sia dal punto di vista personale, con oltre 100mila follower in fuga ed accuse terribili di lucrare sui bimbi malati di tumore (basta dare uno sguardo alle sue pagine social per verificarlo), e professionali con grandi aziende che o hanno rotto i rapporti o ci starebbero pensando. Racconta Libero infatti come: “In gioco ci sono infatti i rapporti con Tod’s, che nell’aprile del 2021 aveva aperto le porte del consiglio di amministrazione all’influencer”. >“È lui, ha un’altra”. Beccato: sorpresa nello spettacolo italiano, c’è lei dopo l’addio alla moglie E ancora: “Ma anche con Arval o Pantene e Nespresso, oltre a Swinger e alla gioielleria Morellato”. Nomi grossi che potrebbero seguire presto Safilo, ...