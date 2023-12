Corriere dello Sport – Bergvall | l’Inter lotta con il Barcellona

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) 2023-12-27 01:04:49 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: Se la Norvegia può contare su Martin Ødegaard, che vuole regalare all’Arsenal un titolo in Premier che manca dal 2004, e la Daninarca continua a guardare con ammirazione a Christian Eriksen, il campione nato due volte, la Svezia è convinta di aver trovato un centrocampista con una filigrana speciale, in grado di lasciare un’impronta nella nuova generazione. Lucasè la perla di casa. Mezzala o trequartista, diciassette anni, gioca nel Djurgardens, viene corteggiato dale dal. Elegante, ordinato, destro naturale, un metro e 87, in grado di cercare sempre la soluzione giusta a testa alta: un pallone che viaggia con il contagiri. Ha trovato posto nella Top 11 dei migliori Under 20 a livello europeo. E’ ...

Come ha scritto Ivan Zazzaroni sulSport, gli uefamen di Ceferin si son subito precipitati a telefonare a tutti i club europei sollecitando una prova d'amore: la condanna di ogni ...Ancora uno stop per Matteo Berrettini . Il tennista romano, che è scivolato alla posizione numero 92 del ranking Atp, dopo aver saltato gran parte dei tornei per dei continui problemi fisici, non ...(ANSA) - LOS ANGELES (USA), 27 DIC - I Detroit Pistons hanno subito la loro 27ma sconfitta consecutiva, record per una singola stagione della Nba. Contro i Brooklyn Nets, i Pistons hanno perso per 11 ...(ANSA) - SEUL, 27 DIC - L'attore sudcoreano Lee Sun-kyun, famoso per il suo ruolo nel film 'Parasite' che ha trionfato agli Oscar 2020, è stato trovato morto oggi in quello che appare come un suicidio ...