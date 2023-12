Corea del Sud impone sanzioni contro 8 cittadini nordcoreani

Lee Sun-kyun , attore sudcoreano noto per il suo ruolo nel film premio Oscar del 2020 Parasite, è stato trovato morto all’età di 48 anni. Le cause ... (tpi)

L'attore sud Corea no Lee Sun-kyun, famoso per il suo ruolo nel film « Parasite » che ha trionfato agli Oscar 2020, è stato trovato morto per un ... (iltempo)

LaSud ha leggi severe sulla droga e i crimini legati alla droga sono generalmente punibili con almeno sei mesi di prigione o fino a 14 anni per recidivi e spacciatori. Laureato alla ...Sono previste addirittura pene detentive per coloro che ritornano inSud dopo aver consumato legalmente cannabis all'estero.Ritrovato privo di sensi stamattina, l'artista dalla folgorante carriera televisiva e cinematografica è stato vittima nelle ultime settimane di una spietata gogna mediatica nel suo paese, la Corea del ...Le notizie di oggi: La Cina non si unisce agli USA per frenare gli attacchi Houthi nel Mar Rosso. In Giappone la centrale nucleare più grande del mondo sta per essere riaccesa. Estromessa dalle ...