Coppa d' Africa 2024 | i preconvocati dalla Serie A

La Coppa d’Africa si avvicina ma la ‘pubblicità’ non è delle migliori. In casa Senegal , formazione campione in carica della competizione, sembra che ... (calcioweb.eu)

A questo si aggiungono le tante assenze e la consapevolezza di non avere a disposizione Victor Osimhen per il prossimo mese, dato che sarà fuori per lad'con la sua Nigeria. RIENTRO ...L'attaccante degli azzurri di Walter Mazzarri, infatti, sarà impegnato nellad'con la sua Nigeria, uno dei club candidati alla vittoria del torneo. Assenza sicuramente pesante per il ..."Al termine dell'allenamento odierno, Osimhen ha ottenuto un giorno di permesso così da poter raggiungere la famiglia prima di partire ...Ascoli Calcio, Bayeye convocato dal Congo per la Coppa d'Africa che scatterà a Gennaio in Costa d'Avorio - picenotime.it - IT ...