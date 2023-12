Controlli nel Sannio | sequestri e sanzioni per oltre 4mila euro

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ultimo fine settimana e nei giorni di Natale e Santo Stefano i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno impiegato 41 pattuglie per i servizi di controllo del territorio, identificando 99 persone e controllando 77 veicoli e 15 esercizi pubblici. Nel corso deistradali i militari hanno elevato 8amministrative per infrazioni del codice della strada, per un importo complessivo di 4.307, sottoponendo a sequestro amministrativo 2 veicoli che circolavano senza l’assicurazione rca obbligatoria, decurtando 15 punti da patenti di guida, contestando violazioni per circolazione con veicoli non sottoposti alla prevista revisione periodica, circolazione con veicoli sottoposti a fermo amministrativo, circolazione senza i relativi documenti al seguito e per uso di ...