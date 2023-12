Contro il Monza il Napoli rivede Lindstrom | ma tanti titolari restano out

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl rientro in gruppo di Jesperè la buona notizia per Walter Mazzarri nell’allenamento di oggi in preparazione alla sfidailin programma al Maradona venerdì. Il centrocampista danese ha recuperato dal dolore della lombalgia ed è tornato ad allenarsi con i compagni, dimostrando di aver recuperato per il match in cui il tecnico azzurro avrà molti assenti a partire dagli squalificati Osimhen e Politano, per le espulsioni a Roma, e gli infortunati Olivera, Lobotka e Natan. Per il regista deloggi c’è stato lavoro personalizzato in campo, con la prospettiva però di tornare a inizio gennaio. Lungo invece lo stop di Natan che soffre per una lussazione acromion-claveare alla spalla destra e resta indisponibile per almeno un mese. Giocatori contati per Mazzarri che ...