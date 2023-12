Conte il più ‘povero’ in Parlamento | Renzi il più ricco | i redditi di deputati e senatori

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) – Giuseppeè il parlamentare più povero. Il leader del M5S dichiara un reddito complessivo di 24.359 euro e 14.905 euro di imponibile. La pubblicazione delle dichiarazioni deidi, sui siti di Camera e Senato, propone un quadro estremamente vario. All’estremo opposto rispetto a, secondo i dati emersi in questi settimane, si colloca Matteo: con oltre 3 milioni di euro guadagnati (3.187.769) il leader di Italia Viva – secondo gli atti riferiti all’anno fiscale 2022 – è il ‘Paperone’ di palazzo Madama e supera di poco l’archistar e senatore a vita, Renzo Piano che tra Francia e Italia dichiara al fisco circa 3 milioni di euro. In terza posizione al Senato si consolida l’imprenditore e presidente della Lazio, l’azzurro Claudio ...

