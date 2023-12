Congedo parentale | nel 2024 due mesi retribuiti all' 80 per cento

Nel 2024 per i genitori ci sarà un ulteriore mese diretribuito all' 80 per cento . La novità è una delle misure previste dal DDL Bilancio 2024 , che, dopo l'approvazione del Senato, è ora all' esame della Camera per il via libera ...Altre misure sono attese come il, il bonus asilo nido, eccetera. Per le madri con 3 o più figli l'incentivo spettera' fino ai 18 anni del figlio più piccolo.Arricchito da sgravi contributivi, congedi parentali estesi e incrementi nel bonus asilo nido, questo pacchetto di misure si pone come pilastro della nuova Legge di Bilancio. Esonero fino a 3.000€ ...Per quanto riguarda il congedo parentale, Il DDL Bilancio 2024 conferma anche per il prossimo anno il mese all’80 per cento e introduce un ulteriore mese di congedo parentale, utilizzabile dalla madre ...