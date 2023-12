Concorso straordinario docenti | 6 nuove lezioni live per superare la prova scritta Analizzeremo ulteriori 400 quesiti su tutti gli argomenti del test – 2° edizione

In vista della Mobilità a.s. 2024 /25, i docenti interessati, in particolare gli assunti in ruolo e coloro che hanno ottenuto il trasferimento negli ... (orizzontescuola)

Seguito da milioni di italiani, ila premi viene interpretato come una lotteria semplice e fortunatissima, grazie al suopremio disponibile al costo di una giocata minima. In ...... per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo; vincitori di, che abbiano l'... assunti a tempo determinato da GPS sostegno I fascia e dabis. Qualora il personale ...I requisiti di accesso al concorso per la scuola secondaria Per partecipare al concorso straordinario ter per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per i posti comuni, bisogna avere uno dei ...C’è tempo fino al 9 gennaio per partecipare al concorso scuola 2023 (infanzia, primaria e secondaria). Non solo concorsi, migliaia di docenti sono in attesa di capire cosa accadrà per i percorsi ...