Concessioni balneari | il Comune di Castel Volturno non concede ancora la proroga

(Di mercoledì 27 dicembre 2023). Santo: così si minano le certezze degli operatori e si impedisce di programmare la prossima stagione estiva «La mancata formalizzazione delladelleda parte deldidisorienta tutti gli operatori che vorrebbero poter programmare la prossima stagione estiva con maggiore serenità». Così ha esordito in una comunicazione inviata ai media il presidente di CNA Campania Nord Vincenzo Santo. «L’azione molle del sindaco Petrella e della sua amministrazione, la loro melina sugli atti richiesti aidi cui ilè già in possesso, mina le certezze degli operatori che, dopo i numeri positivi dell’ultima estate, si aspettavano un sostegno ...

I partiti al governo e i sindacati dei balneari l'hanno presa come una vittoria, in realtà non è cambiato quasi niente (ilpost)

Sulle spiagge Rimini fa da sé. In as senza di una normativa nazionale che regoli l’assegnazione delle Concessioni demaniali marittime in scadenza il ... (ilfattoquotidiano)

Estratto dell'articolo di Paolo Baroni per 'La Stampa'Mentre Rimini ha deciso di indire nuove gare altri comuni importanti dal punto di vista turistico, come quello di Viareggio o come Genova, hanno optato per la proroga di un altro .Un passo troppo affrettato. Così Maurizio Rustignoli - titolare di stabilimentia Punta Marina Terme, già presidente nazionale Fiba Confesercenti e presidente della Cooperativa Spiagge Ravenna " boccia l'impegno assunto dal Comune di Rimini di fare una delibera che ...Un passo troppo affrettato. Così Maurizio Rustignoli presidente della Cooperativa Spiagge Ravenna boccia l’impegno assunto dal Comune di Rimini di fare una delibera che metterà a gare le spiagge a p ..."La nostra e una repubblica fondata sul lavoro che non è solo quello dipendente, ma anche quello autonomo, che ha una sua dignità, che in uno stato democratico dovrebbe essere tutelato" ...