Con il nuovo MoonSwatch possiamo ufficialmente salutare il 2023

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Se anche voi fate parte di chi non riesce a smettere di pensare alMission to the Moon con lancetta dei secondi in Omega Moonshine Gold abbiamo una buona notizia. Puntuale come lo scorrere del tempo, vi viene nuovamente in aiuto la Luna piena. Lo sapete, ormai è una tradizione, e ogni plenilunio Swatch mette in commercio un numero limitato diMission to the Moon nuovi di zecca con lancetta dei secondi in Omega Moonshine Gold, e ogni volta la lancetta ha una caratteristica particolare. L'edizione di questo 27 dicembre ovviamente non fa eccezione: così dopo il modello che rende omaggio alla Luna del Castoro, quello che rievoca la bellezza della Svizzera, quello che ricorda la Luna Rosa, quello per la Luna dei Fiori, della Luna delle Fragole e il recente lancio che rende omaggio allo storico Omega Speedmaster CK 2998-3 FAP con la ...