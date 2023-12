Comprare casa | le città più ricercate Roma e Milano Terza Torino Quarte a pari merito Napoli e Genova

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Quanti nell’ultimo anno si sono decisi a cercare unada acquistare hanno espresso una netta preferenza per(9,4% delle ricerche totali), che batte(poco più del 5% delle ricerche), in seconda posizione. Lo affermano dati di Immobiliare.it, che ha analizzato il comportamento degli utenti su sito e app per fornire un quadro delle ambizioni immobiliari degli italiani nel 2023. A chiudere il podio, al 3,3% del totale delle ricerche. In quarta e quinta posizione, praticamente acon il circa il 2% delle ricerche complessive ciascuna, ledi. Nel particolare, guardando ai quartieri, ilno Talenti-Monte Sacro-Nuovo Salario (8,1%) si conferma anche quest’anno la zona ...

L’uomo era agli arresti domiciliari in casa del padre a Castello di Cisterna e proprio quest’ultimo ha chiamato il 112 perché non riusciva più a ... (2anews)

Quanti nell'ultimo anno si sono decisi a cercare unada acquistare hanno espresso una netta preferenza per Roma (9,4% delle ricerche totali), che batte Milano (poco più del 5% delle ricerche), in seconda posizione. Lo affermano dati di Immobiliare.Il monitor Acer NITRO QG1 invece può essere portato aa 109,99 Euro , in calo dai 169,99 Euro ...online ti spaventa Ti aiuta HYPE L'offerta che hai appena letto ti attira molto ma ...Gli italiani che hanno cercato una casa da acquistare nel 2020 hanno espresso una netta preferenza per Roma, seguita da Milano e Torino. La ricerca mostra che il 63% ha un budget massimo di 250mila eu ...Nei giorni scorsi i carabinieri avevano arrestato altre due persone per possesso di eroina, marijuana e hashish ...