Come proteggere gli animali dai botti di Capodanno

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ilè un giorno di grande festa per noi esseri umani, ma non si può dire lo stesso per i nostri amici a quattro zampe. Infatti, i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno sono sempre contraddistinti dalle esplosioni di petardi e fuochi d'artificio, che dalla mezzanotte in poi...