Colpani | parla Galliani jr | «Impossibile si muova! Carlos Augusto diverso»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Gianluca, figlio dell’Amministratore Delegato del Monza, hato del futuro di Andrea, che piace a tanti club, tra questi anche l’Inter. Le sue parole su Radio Kiss Kiss Napoli. – Gianlucahato così riguardo il centrocampista del Monza: «Èchesi muova a gennaio da Monza.ha ancora cinque anni di contratto., tanto per dirne un altro, era in scadenza». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati