CM Punk | “Sono fortunato perché ho voi davanti”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Nel suo primo post-match dal 2014, CMha deciso di tenere un discorsettoal pubblico presente nell’arena. L’atleta di Chicago ha mostrato da subito di non aver perso il vezzo di impugnare il microfono appena ne ha la possibilità, e così ha fatto nella notte di Santo Stefano dove, in maniera emotiva, ha voluto ringraziare chi era accorso a vederlo: “Sarò onesto, c’è una piccola parte di me che è venuta qui solo per me stesso. Ma voi ragazzi siete la ragione principale di tutto. Voi mi avete accompagnato per tutta la carriera durante i momenti migliori, e questo è uno di quelli”. “venuto qui per finire ciò che ho iniziato”ha poi continuato: “Voglio che guardiate a chi vi sta attorno, voglio che diciate ciao ai vostri vicini. Cavalchiamo tutti la stessa onda. Quando qualcuno me lo ...