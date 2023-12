Clima Anomalo | Temperature Mite e Zeri Termici Fuori Norma | Quanto Durerà?

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Roma - L'Italia continua a sperimentare unstraordinariamenteai limiti dell'insolito, grazie alla persistenza di un anticiclone subtropicale che mostra scarsa inclinazione a lasciare il nostro paese al momento. Se non fosse per la presenza di copertura nuvolosa, foschie e inversioni termiche nelle pianure e nelle valli, lesarebbero paragonabili a quelle di un mese primaverile, come marzo o aprile. Nelle stazioni di collina e di montagna, dove l'influenza di questi fattori è minima, lemassime a 1500 metri stanno registrando valori eccezionali, oscillando tra i 13 e i 15 gradi Celsius. Nei giorni in cui si è verificato il fenomeno del Fohn, noto per il suo effetto riscaldante, la Valpadana ha sperimentato condizioni simili. La domanda che molti si ...

La Regione ha di recente stanziato oltre 4 milioni di ristori a imprese e comprensori sciistici 'in crisi per ildell'inverno scorso '". " Si pompa nuovo ossigeno per permettere al ...Il caldodi inizio inverno sconvolge la natura e rischia addirittura di far ripartire le fioriture, con il pericolo di esporre le coltivazioni ai danni di un prevedibile forte abbassamento ...Il Vortice Polare è un elemento cruciale per comprendere i meccanismi che regolano il clima invernale in Europa. Si tratta di un sistema di bassa pressione atmosferica che si estende nelle regioni ...Meteo Roma - 27/12/2023 08:34 - L'Italia continua a sperimentare un clima straordinariamente mite e temperature ai limiti dell'insolito, grazie alla persistenza di un ...