Classici o reinventati | “spaghetti” o americani | i film western famosi e dove vederli

Leggi su amica

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il genere è tra i più amati e longevi. Nato alla fine dell’Ottocento, per raccontare un pezzo di storia della frontiera americana, a partire dalla corsa all’oro del 1849 fino al 1890, è rimasto popolare fino a oggi. Anche grazie a reinvenzioni moderne come Killers of the flower moon di Martin Scorsese. Se ipiùe iconici sonoe italiani, il primo in assoluto, è invece britannico, un corto dal titolo Kidnapping by Indians (1899) della casa cinematografica Mitchell and Kenyon di Blackburn. Ma il primo vero, rimasto nella storia cinematografica come capostipite del genere, è La grande rapina al treno del regista Edwin S. Porter, del 1903. Tra i ...