Città Metropolitana | 119 MLN per rinnovo parco autobus comune

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) “Con l’approvazione in Consiglio Metropolitano di questa mattina destiniamo aldi Roma un finanziamento di 119 milioni di euro per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale e delle relative infrastrutture di supporto. Si tratta di risorse approvate con DPCM 17/4/19, per il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile che comedi Roma Capitale finanziamo aldi Roma”. “Le risorse in questione verranno suddivise in tre quinquenni e serviranno appunto per rinnovare ildeglidei servizi di trasporto pubblico locale della Capitale ed alla promozione e al miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative”. Così Manuela Chioccia, consigliera delegata della...