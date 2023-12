Citroen AMI conquista il mondo del turismo e dell' hotellerie

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) TORINO - Citroën Ami - 100% ëlectric continua a dimostrare un carattere dai mille volti. Dalla città ai monti, la sua propulsione asseconda differenti esperienze d'uso, rivelandosi il mezzo ideale per ...

SfidAMI , di è svolta questa mattina presso l'Arena Civica Gianni Brera di Milano l'inedita e speciale sfida in pista tra Citroen AMI e il velocista ... (247.libero)

Una macchinetta (quadriciclo, in gergo) elettrica e un grande campione si sono sfida ti – per giuoco – sulla storica pista di atletica dell’Arena di ... (ilfattoquotidiano)

Il nuovo frontale rende il quadriciclo ancora più deciso. La parte esterna cambia con nuove grafiche, per quel che riguarda invece gli interni c’è ... (dday)

Credo che Citroënpossa rappresentare una concreta fonte di ispirazione anche per altre ... foto: ufficio stampaItalia . tvi/com 27 dicembre 2023Gli adesivi sulle soglie delle porte e sui pannelli laterali passano dall'arancione al rosso Infrarosso, il colore caratteristico della gamma, un successo senza fine. La nuova versione ...TORINO - Citroën Ami - 100% ëlectric continua a dimostrare un carattere dai mille volti. Dalla città ai monti, la sua propulsione asseconda differenti esperienze d'uso, rivelandosi il mezzo ideale per ...Citroën Ami – 100% ëlectric si conferma ancora una volta una ultracompatta versatile e simpatica, adatta ad ogni occasione e in grado di soddisfare esigenze differenti grazie alla perfetta unione tra ...