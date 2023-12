Citroen AMI conquista il mondo del turismo e dell’hotellerie

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) TORINO (ITALPRESS) – Citroèn Ami – 100% èlectric continua a dimostrare un carattere dai mille volti. Dalla città ai monti, la sua propulsione asseconda differenti esperienze d’uso, rivelandosi il mezzo ideale per scoprire il fascino di località turistiche del Bel Paese. Diversi hotel esclusivi hanno già scelto Citroèn Ami – 100% èlectric per offrire ai propri ospiti l’esperienza emozionante di itinerari naturalistici e urbani nel pieno rispetto dell’ambiente, senza emissioni e nel totale silenzio. L’utilizzo di Citroèn Ami – 100% èlectric nelriflette l’approccio con cui il Brand francese è costantemente al fianco delle persone per offrire prodotti e servizi sempre in linea con le evoluzioni della società, ponendo la serenità e il benessere al centro dell’esperienza cliente.Perfettamente a suo agio in ambito urbano, Citroèn Ami ...