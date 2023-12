Cisgiordania | attacco di droni israeliani su un campo profughi | 6 morti

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Almeno sei persone sono morte in seguito a undisuldi Nur Shams, a est della città di Tulkarem, in. La notizia viene riportata dall’emittente araba Al Jazeera e confermata dalla televisione libanese Al Mayadeen, secondo cui ci sarebbero anche diversi feriti.consulin: almeno seiNell’area colpita dall’con isono in corso battaglie tra le forze di difesa israeliane (Idf) e la resistenza palestinese locale, racconta ancora l’emittente libanese. Mentre Al Jazeera spiega che l’Idf nelle ultime ore sta portando ...

82esimo giorno della guerra fra Israele e Hamas. Il bilancio delle uccisioni palestinesi provocate dal conflitto, in base ai dati forniti dal ministero della Salute di Gaza, è di oltre 21mila mila mor ...