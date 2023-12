Cina | veduta aerea della Grande Muraglia nello Hebei 1

... ed evocano le politiche genocidarie e di pulizia etnica praticate da diverse tirannie imperialiste, dalla Turchia allae alla Russia, fino al regime di Putin, condannato dalla Corte penale ...Taiwan, che laa ragionconsidera come suo territorio sovrano, è di particolare interesse per Washington, che ritiene la difesa dell'isola - e della sua cruciale industria dei ...Blizzard sembra aver siglato un nuovo accordo con il colosso cinese NetEase, arrivato dopo l'acquisizione da parte di Microsoft.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...