Cina | rilascia 19 834 certificati d’origine nel quadro RCEP a novembre

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Pechino, 27 dic – (Xinhua) – Ale autorita’ cinesi hanno emesso un totale di 19.834di origine per un valore di 568 milioni di dollari, nell’ambito dell’accordo di libero scambio del Partenariato economico globale regionale (), hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Il numero didi origine segna un tasso di crescita del 20,83% su base annua, ha dichiarato Zhang Xin, portavoce del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale, durante una conferenza stampa. Secondo Zhang, il mese scorso sono statitia 3.434 imprese, con un aumento del 12,41% rispetto all’anno precedente. Idovrebbero ridurre le tariffe di 9 milioni di dollari per i prodotti cinesi nei Paesi importatori del ...

