Cina | Jilin | fotografo registra crescente popolarita’ di sport invernali

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Changchun, 27 dic – (Xinhua) – Uno sciatore stava scendendo la pista prima di fermarsi improvvisamente tra i fiocchi di neve sollevati. E’ successo in pochi secondi, ma le immagini sono statete da unpoco distante con una successione di scatti. Questo, Zhang Jian, e’ a capo del team fotografico del Songhua Lake Resort della citta’ di, nella provincia nord-orientale cinese del. Da quando e’ stato introdotto nel settore, questo appassionato di sci e fotografia ha sentito che il suo lavoro era perfetto e fatto su misura per lui. “Il brivido della velocita’ e il desiderio di superare i propri limiti sono il fascino dello sci, di cui la fotografia e’ il miglior vettore”, ha dichiarato l’uomo. Specializzato in arte, Zhang, originario del Jinlin, ha trovato ...

