Cina | Hunan | sport invernali alimentano crescita turismo

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Changsha, 27 dic – (Xinhua) – Alla domanda sulla possibilita’ di sciare nelle regioni meridionali piu’ calde della, Guo Dandan ha confermato con piena fiducia. “Qui non solo si puo’ sciare, ma anche immergersi in una bellezza naturale mozzafiato”, ha dichiarato Guo, istruttore di sci nella citta’ turistica di Zhangjiajie, nella provincia centrale cinese dello. Guo ha ricordato che glisono in forte espansione in tutta la, con un numero crescente di persone provenienti da luoghi piu’ caldi, in particolare bambini, che vi partecipano. La seconda edizione del Zhangjiajie Winters Tourism Festival ha preso il via ieri presso la stazione sciistica del monte Qixing, attirando oltre un migliaio di persone che hanno potuto godere della gioia ...