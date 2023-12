Cina | Gansu | quasi finite case prefabbricate per abitanti colpiti da sisma 1

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Jishishan, 27 dic – (Xinhua) – Gli operai edili sono impegnati giorno e notte nella costruzione dinel, affinche’ glidal recente terremoto di magnitudo 6,2 possano trasferirsi dalle tende a strutture piu’ calde per l’inverno. Secondo l’ufficio locale per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano-rurale, 15.000di questo tipo dovrebbero essere completate entro la fine del mese nelle aree colpite dal. (Xin) Agenzia Xinhua

