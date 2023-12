Ciclocross | Wout van Aert trionfa nel Telenet Superprestige a Zolder | battuto Iserbyt

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Seconda vittoria della stagione pervan. Dopo il Robotland Cyclo-Cross – Essen, il belga sfrutta nuovamente l’assenza del rivale di lusso Mathieu van der Poel, apparso al momento imbattibile, per andare are nella tappa dela Heusden-, davanti al pubblico di casa. Successo numero 84 nella disciplina per il fenomeno belga che è riuscito a fare il vuoto nell’ultima tornata, dopo una gara tutt’altro che semplice nella quale ha battagliato con il connazionale Eli. L’uomo della Pauwels Sauzen – Bingoal si è dovuto accontentare della seconda piazza a 8” di ritardo. Completa il podio l’olandese Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions), staccato di 33”, mentre nella top-5 troviamo anche Niels Vandeputte (Alpecin – Deceuninck) ...

Per una volta non andrà in scena il duello. Quella tra Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel è una rivalità che anima il mondo del ciclismo su strada ... (oasport)

Quarta vittoria in altrettante partecipazioni stagionali nella Coppa del mondo di2023 a Gavre per Mathieu Van der Poel , che oggi si è imposto nella decima prova ...all'eterno rivale...Ci pensa ila tenere desti gli appassionati dopo l'abbuffata di Natale : la tappa di Gavere, in ... con tre protagonisti d'autore come Mathie van der Poel,Van Aert e Thomas Pidcock che ...SUPERPRESTIGE - Altra tappa del Kerstperiode con i crossisti che arrivano a Zolder con partenza e arrivo nel tracciato che ospitò le gare di Formula 1 fino al ...Per una volta non andrà in scena il duello. Quella tra Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel è una rivalità che anima il mondo del ciclismo su strada e soprattutto del ciclocross: un testa a testa degn ...