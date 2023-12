Ciclista uccisa da una betoniera a Milano | i pm indagano su Granelli

Dovranno inoltre avere un adesivo che segnala il pericolo dovuto all'angolo cieco Leggi Anche Milano,travolta eun camion in centro: conducente indagato Per andare incontro ai ...... l'errore potrebbe essere stato commesso dalche avrebbe ... madre 19enne di origini moldave, è stata travolta ea ... L'impatto è stato talmente fortespezzare in due la bici di ...