Christmas Fatigue | oltre 8 persone su 10 stressate dai preparativi al Natale

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Elvis Presley canticchiava nella sua “Blue Christmas” di sentirsi triste nel periodo natalizio, e non aveva tutti i torti. Con le vacanze che si avvicinano, diventa sempre più difficile prendersi del tempo per sé stessi e sintonizzarsi sul momento, prima di sfidare le folle esasperanti dei centri commerciali e degli aeroporti, di affrontare gli interrogatori esistenziali durante le rimpatriate di famiglia e le incombenti scadenze lavorative di fine anno. Questa stagione rischia dunque di mettere a dura prova la routine sia di coloro che illo amano, sia di coloro che fanno di tutto per evitarlo. Come riportato nei giorni scorsi dal New York Post infatti l’82,8% degli americani accusa la cosiddetta “Christmas“, una sensazione di stanchezza data dalle roboanti pubblicità, musiche e decorazioni in vista del grande giorno. Anche in Italia, ...