Choc in Florida | lite in famiglia per i regali di Natale | 14enne spara alla sorella 23enne e la uccide

Il 45enne repubblicano ha anche detto che la California ha esaurito i camion per traslochi perché sempre più californiani si stanno trasferendo verso gli stati rossi, inclusa la. " Nessuno di ...Di ieri la notizia che il Tribunale dellaha dato ragione a Claudia Villafane, l'ex moglie del Pibe, in merito ad una causa intentata nel 2015 in base alla quale la donna era accusata di ...Choc in Florida dove un 14enne ha sparato alla sorella di 23 anni: avevano cominciato a litigare durante gli acquisti mentre erano insieme a un altro fratello e alla mamma, poi la discussione è ...Diverse persone sono rimaste ferite oggi, sabato 23 dicembre, in seguito a una sparatoria in un centro commerciale di Ocala, in Florida, a pochi chilometri di distanza da Orlando. Il dipartimento di p ...