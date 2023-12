Chiara Nasti sbrocca sui social | “Non siete uomini sani se nelle mie foto guardate le borse e non la fig*!” È polemica

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)è finita ancora una volta al centro delle polemiche: nel mirino delle polemiche dei suoi haters questa volta è finita unapubblicata dall’influencer in compagnia del marito Mattia Zaccagni. A spiccare nella, però, è stata una grande borsa Chanel, che secondo molti utenti sarebbe un’ostentazione da parte di. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@love) Sono stati in tanti, infatti, a farle notare questo particolare nei commenti sotto l’immagine incriminata e laha deciso ancora una volta di replicare a tono alle accuse ricevute, ma ancora una volta le sue parole innescato unaancora più grande. Il ...

Chiara Nasti contro gli haters anche a Natale . La moglie di Mattia Zaccagni è da tempo bersaglio di critiche e malelingue per via della vita sfarzosa ... (247.libero)

si è scagliata duramente contro gli uomini che criticano le sue borse sui social, accusandoli di essere dei finti ...Polemica per le parole della influencer che ha replicato alle critiche scritte in calce al post che mostra l'ultima borsa di ...Chiara Nasti e la polemica sui finti etero che commentano le sue borse, cosa è successo e cosa ha detto La vergogna è servita (FOTO) ...Chiara Nasti si è sfogata contro gli uomini che l’hanno criticata sui social per via di una foto pubblicata insieme al compagno ...