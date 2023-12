Chiara Ferragni tradita da Fedez | spunta un video clamoroso | ora tutto torna

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Un indizio che potrebbe risultare decisivo per avere una risposta alla domanda gossippara che domina negli ultimi giorni: che fine ha fatto? Già, dopo lo scandalo del pandoro e delle uova di Pasqua e dopo ildi scuse in lacrime, è sparita dai radar, avvistata soltanto alla vigilia di Natale al Parco Sempione di Milano. Dunque il tam-tam impazzito: è chiusa in casa? Oppure è in montagna con le sorelle e senza? Magari si trova a Como? Per certo, l'imprenditrice digitale non rompe il silenzio, a differenza del marito, che èto a palesarsi sui social. E proprio in unpubblicato dal rapper, ai più attenti, non è sfuggito un dettaglio, un indizio che ci permetterebbe di localizzare la. Il rapper in questi giorni ha ...