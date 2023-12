Chiara Ferragni sull’orlo del baratro | un team di esperti per salvare l’azienda di famiglia | ora è tutto nelle mani di Fedez

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Pubblicato il 27 Dicembre, 2023è distrutta e non esce da giorni, secondo quanto riferito da una persona vicina all’influencer, che sta attraversando una delle peggiori crisi professionali dopo lo scandalo-pandoro. L’influencer si è concessa solo una passeggiata a Parco Sempione con i figli e la mamma Marina Di Guardo, per poi rifugiarsi nel suo attico a CityLife, che in questi giorni è diventata una sorta di prigione d’oro. Undiperla carriera diha deciso di correre ai ripari e affidarsi a dei professionisti perla sua carriera che rischia di andare alla deriva. La notizia è stata diffusa da La Stampa, secondo la quale lo staff ...

Quel è il colmo per un comunicatore? Essere costretto ad assumere un’agenzia di comunicazione per uscire dal gran caos in cui ti sei ficcata, un po’ ... (nicolaporro)

Bis con quanto detto da Giorgia Meloni ad Atreju Asfaltata storica quella dell'attore Alessandro Gassmann nei confronti della 'influencer'. Intervistato da Repubblica ha sparato ad ...Non si placano le polemiche per l'affaire dei pandori di, a diversi giorni dalla multa dell'antitrust. L'ultimo attacco è dell'attore Alessandro Gassman, figlio di Vittorio. 'La beneficenza non andrebbe dichiarata né pubblicizzata, ...Le prime foto di Chiara Ferragni dopo il caso Balocco ...