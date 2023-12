Chiara Ferragni | l' ultima accusa | «Comprato sul suo sito un mese fa | ma l' ordine non è mai arrivato»

Nel Sì & No del giorno del Riformista spazio al dibattito sul Pandoro - gate che ha visto come protagonista. La polemica sta durando troppo Favorevole il direttore Andrea Ruggieri, contrario l'economista Riccardo Puglisi. Qui sotto il commento di Riccardo Puglisi: La reputazione delle ...Nel Sì & No del giorno del Riformista spazio al dibattito sul Pandoro - gate che ha visto come protagonista. La polemica sta durando troppo Favorevole il direttore Andrea Ruggieri, contrario l'economista Riccardo Puglisi. Qui sotto il commento di Andrea Ruggieri: Possibile che in Italia non ...(ANSA). Tenta di stuprare una ragazza minorenne mentre passeggia in centro, lei reagisce graffiandolo al volto: arrestato dalla polizia Lillo Petrolo: "Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez mi ha ...Per Chiara Ferragni non è un periodo fortunato. Dopo la multa per il pandoro di beneficenza e le ulteriori indagini della Procura sulle uova di Pasqua, arriva un'altra accusa, ma ...