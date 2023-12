Chiara Ferragni e il piano per superare il periodo più buio

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Chiara Ferragni - l'ultima accusa : «Comprato sul suo sito un mese fa - ma l'ordine non è mai arrivato»

Per Chiara Ferragni non è un periodo fortunato. Dopo la multa per il pandoro di beneficenza e le ulteriori indagini della Procura sulle uova di ... (leggo)