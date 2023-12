Chi li rompe non paga

Mi auguro di aver scritto qualcosa di più digeribile in passato. Perché, visto il tema, questa volta non avrei potuto puntare sulla leggerezza: sono convinto che se non avessi pubblicato l'elenco ...Belen e le corna, lo sfregio: conl'hanno messa a tavola a Natale. Lei reagisce così - GuardaMi auguro di aver scritto qualcosa di più digeribile in passato. Perché, visto il tema, questa volta non avrei potuto puntare sulla leggerezza: sono convinto che se non avessi pubblicato l’elenco ...Analizziamo la parte bassa della classifica per capire come sta procedendo e che cosa potrà riservare da qui al termine della stagione la lotta salvezza, tra squadre già in bilico, in ascesa e in picc ...