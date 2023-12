Chi era Lee Sun-kyun | l’attore sudcoreano trovato morto in auto

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Lee Sun-, nato il 2 marzo 1975 a Seul, èin, che ha recitato nel film premio Oscar Parasite di Bong Joon Ho e nella serie di Apple TV+ Dr. Brain. L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap riferisce che Lee, 48 anni, è statoall’interno di un’in un parco di Seoul mercoledì mattina, ora locale, per apparente suicidio, dopo essere stato indagato per l’accusa di aver fatto uso di droghe illegali. La Yonhap riferisce che la moglie di Lee, l’attrice Jeon Hye-jin, ha riferito alla polizia cheera uscito di casa e che avevaquello che sembrava essere un biglietto d’addio.ha due figli, Lee Run e Lee Ruk. Lee ha ...

Una neonata di tre mesi, in seguito ad una crisi respiratoria , ha perso la vita a Torre Annunziata, Napoli . Sull’intera vicenda è stata aperta ... (ildifforme)

"Nonostante l’anno corrente si stia concludendo con un rialzo a doppia cifra per quasi tutte le aree geografiche, il 2023 si è rivelato più ... (ilgiornaleditalia)

Fabio Maria Damato nato a Barletta è il general manager di Chiara Ferragni , nonché membro del consiglio d’amministrazione delle società The Blonde ... (cultweb)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Dopo la debacle politica personale del ministro in Ue, tra Patto di stabilità e Mes, le opposizioni annunciano battaglia in audizione, mentre la ... (huffingtonpost)

Germania, è morto l'ex ministro delle Finanze Wolfgang Sch ä uble. Eccoil 'falco' dell'eurozona L'ex ministro delle Finanze del governo tedesco, Wolfgang Schäuble , è morto all'età di 81 anni. A renderlo noto è la Dpa, citando la famiglia di Schaeuble. ...Lo sterminio di Natale di Parigi è uno dei più efferati crimini di recente memoria. Noé Bafania - Efete , 33enne nato in Francia ma originario delle Antille, ha ucciso la moglie e i quattro figli. Una ...Il 33enne che ha confessato di aver ucciso moglie e figli in Francia è stato fermato a Sevran dopo alcune ore di fuga. Soffre di disturbi psichiatrici e già in passato aveva aggredito la compagna.Tutti i personaggi famosi morti nel 2023, quali e chi sono | Silvio Berlusconi | Michele Murgia | Gianluca Vialli | Messina Denaro | Matthew Perry ...