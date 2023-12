Chelsea fatica | ma torna a vincere con rigore all' 89'

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Soltanto grazie a una un minuto dalla fine trasformato dal 21enne Madueke ilè riuscito are al successo, dopo il ko di tre giorni fa contro il Wolverhampton, imponendosi per 2 - ...

... con protagonista sempre il Var, il cui intervento prima ha provocato l'annullamento del gol del 2 - 1 di Jackson per un fuorigioco, poi la concessione del rigore a favore delper un fallo di ...Questo spiega la ricchezza delle ultime operazioni di mercato, ma esempi come ilnella ... nonostante appena pochi mesi fa lui e i suoi compagni facesseroa capire le idee innovative di ...Soltanto grazie a un rigore a un minuto dalla fine trasformato dal 21enne Madueke il Chelsea è riuscito a tornare al successo, dopo il ko di tre giorni fa contro il Wolverhampton, imponendosi per 2-1 ...Un ritorno, quello di Alexis Sanchez, che non ha fin qui prodotto gli effetti sperati. Il cileno, tornato all'Inter dopo la parentesi della passata stagione all'Olympique Marsiglia, sta infatti fatica ...