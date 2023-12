“Che ca** fai!” Lui si inginocchia per la proposta di nozze | poi la reazione della ragazza | il video

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)di matrimonio finisce malissimo. La vicenda è avvenuta sotto gli occhi di un ‘pubblico’ incredulo in pieno centro a Roma, e precisamente in via Condotti. Non appena la gente per strada ha visto il giovanersi davanti alla fidanzata, intorno alla coppia si è creata una folla curiosa di assistere al momento. Peccato però che le aspettative sembrano essere state del tutto tradite. Ildel momento ha fatto il giro del web alla velocitàluce. Lui siper chiedere in sposa la fidanzata in pieno centro a Roma. La vicenda ha dell’incredibile e lascia tutti senza parole. Ma procediamo con ordine e raccontiamo dal principio come sono andate le cose. La coppia si trovava in via Condotti, via sempre affollatissimaCapitale, quando a un certo punto ...