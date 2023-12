Cent’anni di Associazione nazionale bersaglieri Il calendario tra storia e rinnovamento

Leggi su formiche

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L’ha presentato il2024 presso la Camera dei deputati, alla presenza del presidente, generale Ottavio Renzi; del vice presidente, generale Nunzio Paolucci; del generale Francesco Ceravolo e della capogruppo Commissione Difesa, Paola Maria Chiesa. Come ricordato da Chiesa, “è la prima volta che unviene presentato presso la sala stampa della Camera dei deputati – ed è solo l’inizio, visto che, come aggiunto dall’onorevole – ci saranno importanti novità per l’esibizione della fanfara in luoghi istituzionali”. Il2024 è stato illustrato dal generale Nunzio Paolucci che lo ha definito “particolare, perché nel 2024 scocca il centenario dell’, nata a Bologna nel 1924”. ...