Cecchi Paone dopo il matrimonio | ' La mia ex moglie testimone di nozze'

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini , ex naufraghi de L’ Isola dei Famosi , hanno coronato il loro sogno in divisione dei beni. (comingsoon)

A pochi giorni dal matrimonio con Simone Antolini a Napoli , Alessandroè tornato a parlare e lo ha fatto in un'intervista esclusiva sul settimanale Chi ....per lo show cresce per i pochi affezionati dall'altra parte c'è chi polemizza sulla scelta dei vertici Mediaset come una spettatrice che ha voluto scrivere una lettera ad Alessandro, che ...Le parole in esclusiva a 'Chi' dopo le nozze con Simone Antolini a Napoli: "Ci piace l'idea della famiglia allargata" ...Alessandro Cecchi Paone ha sposato il 23enne Simone Antolini: “E’ la persona giusta” Acquistare Fildena Italia Alessandro Cecchi Paone, 62 anni, e Simone Antolini, 23, hanno celebrato il loro ...