Cecchettin | Tramontano | Ballan e le altre | sono 118 le donne uccise nel 2023

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Centodiciotto.118 ledall'inizio dell'anno, un vero e proprio bollettino di guerra, un bilancio drammatico e una media spaventosa: praticamente un femminicidio ogni tre giorni. Come confermato dai dati del Viminale, delle 118 vittime del, 96statein ambito...

C’è dolore, e c’è rabbia. È la rabbia, enorme e bruciante, che tiene in vita i parenti delle vittime dei femminicidi, coloro che amavano una persona ... (thesocialpost)

E poi decine di femminicidi, come quelli di Giuliae di Giulia. L'arresto dei complici di Matteo Messina Denaro. È lungo l'elenco delle vicende di cronaca giudiziaria che i ...A pochi giorni dal funerale di Giulia, che nei messaggi alle amiche aveva espresso tutto il suo disagio per le attenzioni ...mente quello altrettanto truce e spietato di Giulia, ...Lo schianto della funivia del Mottarone. E poi decine di femminicidi, come quelli di Giulia Cecchettin e di Giulia Tramontano. L’arresto dei complici di Matteo Messina Denaro. È lungo l’elenco delle ...BOLOGNA. Sono iniziate le primissime operazioni di analisi sulla Fiat Punto nera di Filippo Turetta, l'auto della fuga dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin a Vigonovo, e i Ris di Parma valutano le mac ...